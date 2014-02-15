ترتيب أهم 10 صفقات حديثة في الأهلي

البداية في 2000، والنهاية في 2014 .. بين تلك الفترة ضم الأهلي نجوما ساهموا في صناعة تاريخ جديد للقلعة الحمراء، يستعرض FilGoal.com أبرز 10 صفقات منها.

ويقدم FilGoal.com أبرز 10 صفقات في الألفية الجديدة للمارد الأحمر مع وضعها في ترتيب من من 10 إلى 1.

10 - حسن مصطفى

بدأ حسن مصطفى مسيرته كلاعب ناشئ في صفوف الأهلي قبل الرحيل إلى الاتحاد السكندري.

وبعد تألق مع سيد البلد، عاد مصطفى إلى الأهلي في يناير 2004 لينقذ خط وسط الفريق الأحمر الذي كان يعاني بتواجد محمد شوقي وحيد في ظل عدم نضج حسام عاشور الذي تم تصعيده للفريق الأول وقتها.

9- عماد النحاس

أفضل من شغل مركز الليبرو في مصر في الألفينات دون منافس.

انضم للأهلي من النصر السعودي في 2004 بعد رحلة مع الإسماعيلي.. وتوج مع الأهلي بخمس بطولات دوري ممتاز، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

8- إسلام الشاطر

خطف الأهلي إسلام الشاطر من الزمالك في صفقة قوية، لازالت ترتبط بأذهان جماهير القلعة البيضاء.

الزمالك ضم إسلام الشاطر من الإسماعيلي في 2004 ولعب معه مباراة في كأس مصر وسجل هدفا، ولكن بعدها قام اللاعب بفسخ تعاقده مع الفريق الأبيض بصورة مفاجئة مقابل دفع الشرط الجزائي والتي قدر بقيمة 875 ألف جنيه.

ورحل الشاطر إلى الأهلي حيث ظل لعب مع الفريق الأحمر حتى 2008 ليرحل إلى حرس الحدود.

7- خالد بيبو

4 أهداف سجلها بيبو في مباراة القمة الشهيرة التي انتهت بفوز الأهلي 6-1 على الزمالك عام 2002 كفيلة ليستمر اسمه طويلا ضمن الأعظم في تاريخ المارد الأحمر.

بيبو انضم للأهلي مجانا عقب نهاية تعاقده مع الإسماعيلي عام 2000، وظل معه حتى عام 2005 متوجا بكافة البطولات المحلية والإفريقية.

6- أحمد فتحي

أكثر لاعبي جيله قوة بدية وقدرة على شغل أكثر من مركز داخل الملعب.

فتحي انضم للأهلي عام 2007 بعد تجربة احتراف فاشلة مع شفيليد يونايتد سبقها رحلة مع الإسماعيلي بدأت عام 2000.

5- وائل جمعة

صخرة الدفاع المصري.. انضم للأهلي من غزل المحلة في 2001 بعد إصرار من مانويل جوزيه عقب تتويجه بكأس العالم العسكرية في نفس العام.

يعد من أبرز المدافعين في تاريخ الكرة المصرية وتوج مع الأهلي بكافة البطولات محليا وقاريا، لدرجة أنه توج بدوري أبطال إفريقيا لست مرات في تاريخه أكثر من الزمالك الغريم التقليدي لفريقه.

كما أنه توج مع منتخب مصر بثلاث بطولات كأس أمم إفريقية متتالية.

4- جيلبرتو

ضم الأهلي جيلبرتو من بترو أتليتكو في 2001 مع مواطنه أفيلينو، ولكن مشوار الثاني لم يستمر طويلا مع الفريق الأحمر بعدما اتضحت إصابته المزمنة.

أما جيلبرتو فحافظ على موقعه الأساسي كجناح أيسر للفريق الأحمر محققا معه كافة البطولات على مدار ثماني سنوات، وشكل ثنائيا رائعا مع مواطنه فلافيو الذي انضم إليه في 2005.

3- فلافيو

انضم فلافيو إلى الأهلي عام 2005 من صفوف بترو أتليتكو الأنجولي، ولم يكلل الموسم الأول له مع الفريق الأحمر بالنجاح.

ولكن المهاجم الأنجولي توهج بعد المشاركة في مونديال 2006، حيث سجل 52 هدفا مع الأهلي في الفترة من 2005 حتى 2009 وهو ما جعله واحدا من أبرز المحترفين في تاريخ المارد الأحمر.

وودع فلافيو الجماهير الحمراء بتسجيل هدف الفوز على الإسماعيلي في المباراة الفاصلة التي توجت الأهلي بدرع الدوري موسم 2008-2009 ليرحل بعدها إلى الشباب السعودي.

2- محمد بركات

يوصف بأنه الصفقة الأهم للأهلي في السنوات الماضية، ويراه البعض أنه أكثر أهمية من أبو تريكة في دوره داخل الملعب.

الزئبقي انتقل إلى الأهلي عام 2004 بعد إصرار مانويل جوزيه على التعاقد معه رغم إصاباته المتعددة والتي أثرت على مشواره في السعودية وقطر.

وتألق بركات بشدة مع الأهلي وظل واحدا من أبرز عناصره حتى قرر الاعتزال نهاية الموسم الماضي في سن الـ36 عاما رغم محاولات إثناءه عن قراره.

1- محمد أبو تريكة

يراه الكثيرون اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة المصرية لما حققه مع إنجازات لم يسبقه لها أي لاعب مصري مع المنتخب والأهلي.. بالإضافة إلى تمتعه بشعبية طاغية.

أبو تريكة انتقل للأهلي من الترسانة في 2004 بعد منافسة مع الزمالك وإنبي.. ليكون عنصرا أساسيا في الجيل الذهبي للفريق الأحمر تحت قيادة مانويل جوزيه واستمر سحره في الملاعب حتى اعتزاله نهاية العام الماضي.