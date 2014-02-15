ما هي خلطة "الرويس" التي تبحث عنها النساء؟

الحمل هو هاجس معظم المتزوجات إن لم يكن جميعهن، وعندما تتعسر العلاجات الطبية أو تتأخر نتائجها، تلجأ العديد من النساء إلى الطب البديل وأخريات إلى الرقى الشرعية والحجامة، وبعضهن تتملكهن الهواجس بأن ما أصابهن هو عين وعمل وحسد، فيطرقن أبواب الدجالين والمشعوذين؛ لإخراج الـ«عفريت» المانع للحمل!

بين هؤلاء وهؤلاء تجد العديد من النساء في المنتديات المنتشرة على شبكة الإنترنت العديد من الموضوعات حول الوسائل الجالبة للحمل، والتي انتشر منها مؤخراً ما يسمى بـ«خلطة الرويس»، التي سنتناولها في السطور الآتية...

خلطة الرويس: هي خلطة تنسب لشيخ يدعى «إبراهيم الرويس»، وهو مفسر للأحلام، وراقٍ شرعي، كما أنه خريج معهد الطب البديل بجامعة عين شمس في مصر وفقاً لما يشير إليه حسابه الرسمي على «تويتر»، وقد قام بنشرها في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، ثم بدأت تكتب عنها جميع المنتديات، وهذه الخلطة عبارة عن وصفة من المكونات الطبيعية، يقرأ عليها آياتٍ معينةً من القرآن، وتستخدم بطريقة معينة؛ لتسهيل حدوث الحمل.

وطريقة تحضيرها كما يكتب في العديد من المنتديات كالآتي:

• أولاً: تحضير 250 مليغراماً من زيت زيتون الذي يقرأ عليه آية الكرسي، والمعوذتين، والفاتحة، وخاتمة سورة البقرة، بالإضافة إلى فنجان قهوة من الحبة السوداء «جديدة»، وفنجان قهوة من الـ«حلتيتة»، والتي يجب أن تكون لينة ورطبة وجديدة.

يتم طحن الحبة السوداء، وتفتيت الـ«حلتيتة» وخلطهما مع زيت الزيتون، ويترك الخليط لمدة خمسة أيام قبل موعد الدورة الشهرية، وتبدأ المرأة بدهن الرحم والمنطقة الحساسة والصدر، وأسفل الظهر من اليوم الأول للدورة، ويتم استخدامها بداية لمدة 21 يوماً متواصلاً، ثم تستخدم بعد ذلك في أيام العذر الشرعي فقط، كما أشار الشيخ إبراهيم الرويس في المقطع، ويتم الاستمرار على هذه الخلطة شهرياً؛ حتى يحدث الحمل.

• ثانياً: (شرب كوب من القرفة يومياً) بأن يتم تحضير زمزمية قرفة تطبخ كالشاي، وتشرب كاملة يومياً.

• ثالثاً: تناول ملعقة صغيرة من حبوب الرشاد بدون طحن قبل النوم.

وتذكر المنتديات أن هذه الخلطة تعتمد عليها مصانع مغربية في تصنيع أدويتها الخاصة بعلاج العقم، في حين يرى الدكتور محمد السقا، أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن اعتماد النساء على مثل هذه الأمور دون اللجوء لطبيب مختص يكشف على الحالة ويشخصها؛ وفقاً لأساليب طبية سليمة هو مضيعة للوقت؛ فهذه الوسائل والحيل قد تخطئ وقد تصيب وقد تضر أحياناً، لذا لابد من استشارة الطبيب الخاص قبل اللجوء إليها.