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"مصر للطيران" تنقل 103 آلاف معتمر على متن 455 رحلة

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"مصر للطيران" تنقل 103 آلاف معتمر على متن 455 رحلة "مصر للطيران" تنقل 103 آلاف معتمر على متن 455 رحلة

بلغ عدد المعتمرين المصريين الذين نقلتهم شركة للطيران، ابتداء من 20 يناير الماضى وحتى اليوم 103 آلاف معتمر على متن 455 رحلة جوية إلى مطارى جدة والمدينة المنورة.

صرح أحمد شاهين مدير عام المحطات بشركة مصر للطيران، بأن موسم العمرة هذا العام يشهد إقبالا غير مسبوق لأنه بدأ مبكرا، بالإضافة لمد أجازة نصف العام الدراسى وسفر الذين لم يحالفهم الحظ لأداء مناسك الحج، فى الموسم الماضى بسبب تقليل عدد الحجاج للتوسعات التى تتم فى الحرم المكى.

وقال"شاهين": "للحد من تكدس المعتمرين بمطار القاهرة عند عودتهم قررت شركة مصر للطيران تيسيرا على المعتمرين إيفاد ضباط بالتنسيق مع شرطة ميناء القاهرة الجوى لإنهاء إجراءات عودة المعتمرين من الأراضى المقدسة على الطائرات لاختصار إجراءات دخولهم البلاد".

وأوضح أنه ابتداء من اليوم تم إيفاد 24 موظفا بالمحطات، و8 من أفراد الأمن لتنظيم عملية دخول وخروج المعتمرين من مطارى جدة والمدينة المنورة بالإضافة إلى 3 من العلاقات العامة لمساعدة المعتمرين فى سرعة إنهاء الإجراءات للقضاء على التكدس عند وصولهم لمطار القاهرة.

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مصر 365

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