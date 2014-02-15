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الطيران الحربي السوري يواصل قصف مدينة “يبرود”

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الطيران الحربي السوري يواصل قصف مدينة “يبرود” الطيران الحربي السوري يواصل قصف مدينة “يبرود”

أرشيفية

 

واصل الطيران الحربي السوري، قصف مدينة يبرود التي تبعد 80 كيلومترا عن العاصمة دمشق، كما دارت اشتباكات على أطراف المدينة من جهة الأوتوستراد الدولي بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة.

وذكرت “سكاي نيوز” البريطانية اليوم السبت أن مناطق مختلفة من مدينة يبرود تعرضت للقصف المدفعي والصاروخي، في وقت يفر فيه الالاف من المدنيين إلى بلدة عرسال اللبنانية .

ومن جهة أخرى، قال ناشطون سوريون إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في قصف لقوات الجيش السوري على مخيمي الوافدين بالقرب من مدينة دومة بريف دمشق.

كما بث ناشطون صورا لقصف مدفعي صباح اليوم، من قبل قوات النظام على أحياء مدينة درعا البلد.
> أ ش أ

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