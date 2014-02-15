"الارصاد": تزايد الرطوبة واستقرار الاجواء يؤديان إلى تكون الضباب

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل اليوم ان اسباب الضباب المتكون على كورنيش المارينا منذ الليلة الماضية وعلى معظم المناطق الداخلية والغربية للدولة سببه تزايد الرطوبة في الجو واستقرار الأحوال الجوية .



> واوضح في بيان له ان الاستقرار الشديد في الحالة الجوية وبفعل نسيم البحر اليوم عاد الضباب مرة أخرى الى سواحل ابوظبي على هيئة سحب منخفضة قريبة جدا من سطح الأرض مما أدى إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق القريبة من الساحل في الخليج العربى كما حدث على كورنيش أبوظبى.



> وقال بفعل تزايد الرطوبة في الجو واستمرار استقرار الأحوال الجوية تكون الضباب منتصف ليلة أمس على معظم مناطق الدولة وكان متدرجا فى الشدة ما بين المتوسط والكثيف مثل ما حدث على أبوظبى والبطين وليوا وما بين ابو ظبي والرويس والغويفات حيث قلت الرؤية أحيانا على بعض من هذه المناطق إلى أقل من 50 مترا واستمر الضباب والضباب الخفيف على منطقة ليوا والحمرا حتى الساعة 11 صباح اليوم.