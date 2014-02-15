سحر عروض الموضة لخريف 2014 ينتقل إلى لندن

بعد 8 أيام من العروض الساحرة في أسبوع نيويورك للموضة، انتقلت البارحة فعاليات أسبوع الموضة إلى عاصمة الضباب لندن لتعلن بداية أسبوع جديد.

في العادة تكون البداية بطيئة في عروض اليوم الأول، ولكن ذلك لم يكن مشكلة في عروض البارحة، حيث شاهدنا عدداً من العروض الشتوية الجميلة على الرغم من غياب الأسماء الكبيرة عنها.

في عرض Todd Lynn طغى اللون الأسود والأجواء المظلمة على صالة العرض، فشاهدنا مجموعة من المعاطف الدافئة مع العديد من الأزياء الأنيقة للشتاء، أما في عرض Daks فقد كان اللون البيج هو سيد الموقف، حيث لوّن معظم القطع في تلك المجموعة.

اختار Christopher Raeburn الستايل الرياضي لمجموعته، فشاهدنا عدداً من الجاكيتات الرياضية والقطع العصرية التي تناسب ذوق الشابات، وقد كان عرض Felder Felder هو العرض المفضل لدينا من بين عروض البارحة، إذ شاهدنا مجموعة مختلفة من الألوان المشرقة والتصاميم العصرية التي يمكن أن تكون أقرب لموسم الصيف.

شاهدي في الصور أعلاه أجمل ما قدم مصممو اليوم الأول من أسبوع الموضة في لندن لخريف وشتاء 2014، وأخبرينا أيها الأجمل بالنسبة لك؟



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