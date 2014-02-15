أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Kendall Jenner تدخل إلى عالم الموضة من أوسع أبوابه

Google+ Print
Kendall Jenner تدخل إلى عالم الموضة من أوسع أبوابه Kendall Jenner تدخل إلى عالم الموضة من أوسع أبوابه

عرفت الأخوات كارداشيان بعشقهن الكبير لعالم الموضة، ويبدو أن الأخت غير الشقيقة لهن Kendall Jenner ستكون أول يحترف هذا المجال، حيث قررت احتراف عرض الأزياء بعد أن شاهدناها على منصات العروض في مواسم سابقة مع شقيقتها الصغرى Kylie، وقد أثارت جدلاً كبيراً بظهورها بزي شفاف للغاية على منصة عرض المصمم Marc Jacobs في آخر أيام أسبوع الموضة في نيويورك يوم الخميس الماضي، لتظهر بعد ذلك وهي ترتدي أجمل التصاميم التي ظهرت على منصة العرض هذا الأسبوع في جلسة تصوير خاصة بمجلة "Vogue".

وعلى الرغم من محاولات Kim Kardashian السابقة للظهور على غلاف هذه المجلة تحديداً، إلا أنها على ما يبدو لم تنل رضا رئيسة التحرير Anna Wintour، وأن أختها الصغرى Kendall Jenner ستسبقها إلى ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي