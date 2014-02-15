Kendall Jenner تدخل إلى عالم الموضة من أوسع أبوابه

عرفت الأخوات كارداشيان بعشقهن الكبير لعالم الموضة، ويبدو أن الأخت غير الشقيقة لهن Kendall Jenner ستكون أول يحترف هذا المجال، حيث قررت احتراف عرض الأزياء بعد أن شاهدناها على منصات العروض في مواسم سابقة مع شقيقتها الصغرى Kylie، وقد أثارت جدلاً كبيراً بظهورها بزي شفاف للغاية على منصة عرض المصمم Marc Jacobs في آخر أيام أسبوع الموضة في نيويورك يوم الخميس الماضي، لتظهر بعد ذلك وهي ترتدي أجمل التصاميم التي ظهرت على منصة العرض هذا الأسبوع في جلسة تصوير خاصة بمجلة "Vogue".

وعلى الرغم من محاولات Kim Kardashian السابقة للظهور على غلاف هذه المجلة تحديداً، إلا أنها على ما يبدو لم تنل رضا رئيسة التحرير Anna Wintour، وأن أختها الصغرى Kendall Jenner ستسبقها إلى ذلك.