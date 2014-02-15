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من الأكثر أناقة بتصاميم Dior؟

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من الأكثر أناقة بتصاميم Dior؟ من الأكثر أناقة بتصاميم Dior؟

السبت 15-02-2014 14:25

بيروت- رولا زعزع عيّاد

لتصاميم "ديور" Dior تأثيرها الساحر على إطلالات السجادة الحمراء. فتاريخ هذه الدار العريقة، واسمها اللامع كافيان لجعل أي إطلالة مصدراً للأناقة والفخامة. ولطالما أبهرتنا النجمات باختيارهن أزياء من مجموعات الدار، أمثال ماريون كوتيارد Marion Cotillard، جنيفر لورانس" Jennifer Lawrence، ونتالي بورتمان Nathalie Portman ... وغيرهن، وكانت كل واحدة تتميّز بإطلالاتها الجذابة والراقية. فالتنوّع هو الميزة الواضحة في تصاميم "ديور"، من الفساتين الطويلة والقصيرة، إلى الجامبسوت الجريء، وصولاً الى البذلات الرصينة والمتميّزة... وهذا التنّوع والغنى بالتصاميم يفتحان المجال واسعاً أمام النجمات لاختيار الزيّ الذي يردنه.
في ما يأتي إطلالات لبعض النجمات اللواتي اخترن أزياءهن من توقيع Dior. برأيك من كانت الأكثر أناقة؟

 

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