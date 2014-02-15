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كريستينا أغيليرا تعلن خطوبتها

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كريستينا أغيليرا تعلن خطوبتها كريستينا أغيليرا تعلن خطوبتها

أعلنت Christina Aguilera خطوبتها من Matthew Rutler المدرب في برنامج "The Voice"، بعد أن تعرّفا إلى بعضهما في أواخر 2010.

وتمهيداً للخبر، نشرت المغنية الأمريكية على موقع "تويتر" صورة لها ولحبيبها Matthew، وهما يُمسكان ببعضهما البعض، فيما بدا خاتم الخطوبة الضخم في يد Christina.

وحسب موقع People، فقد كتبت النجمة العالمية عبارة أرفقتها بالصورة، جاء فيها : "هو سألني وأنا قلت......"، وهو ما يعكس حالة الحبّ والرومانسية، التي يعيشها الخطيبان، إذ هما بمنتهى الحماس والشوق، بعد اتخاذ هذه الخطوة.

 

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