كيف احتفلت عائلة أوباما بيوم العشاق

اختارت الأمريكية الأولى مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لمعايدة زوجها الرئيس Barack Obama وللتعبير عن حبها له.

وقامت Michelle يوم 14 شباط بنشر 3 صور على موقع "إنستغرام"، لها ولزوجها، وهما يضحكان ويتعانقان ويمزحان، فيما عبّر الرئيس عن حبه لزوجته من خلال تقبيلها واحتضانها، وفق ما أظهرته الصور.

السيدة الأولى أرفقت الصور بعبارة: "مرحباً Barack سأبقى دائماً حبيبتك، وعيد عشاق سعيد".

لكن الثنائي الرئاسي لم يُقم هذا العام احتفالاً في يوم العشاق بخلاف العادة، بل اكتفى بهذه الطريقة البسيطة للتعبير عن المشاعر المتبادلة؛ وذلك بسبب إقامة العائلة حفلة ضخمة جداً بمناسبة عيد ميلاد Michelle الخمسين، خلال الشهر الماضي، وسط عدد كبير من المدعوين، حيث عبّر الرئيس Barack عن مشاعره اتجاه زوجته أمام الجميع، شاكراً لها صبرها الطويل عليه.