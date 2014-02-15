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"سيدتي نت" تكشف شخصية تامر حسني في مسلسله الجديد

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"سيدتي نت" تكشف شخصية تامر حسني في مسلسله الجديد "سيدتي نت" تكشف شخصية تامر حسني في مسلسله الجديد

رغم السرية المحاطة بتصوير مسلسل "ياسين" لبطليه تامر حسني ونيكول سابا، الذي أصبح اسمه "فرق توقيت"، تمكنت "سيدتي نت" من الوصول إلى ملامح الشخصية التي يؤديها تامر في الأحداث، وهي تشبه كثيراً شخصية "عمر" في الأجزاء الثلاثة من فيلم "عمر وسلمى"، الذي قدمه مع الفنانة مي عز الدين.
تامر يجسّد في المسلسل شخصية شاب متعدد العلاقات النسائية، يتنقل من قصة حب إلى أخرى، إلى أن يتعرّف إلى نيكول سابا وتتغير حياته رأساً على عقب، لكن يواجه مشاكل كثيرة معها.
الجدير بالذكر أن المسلسل الذي يشارك فيه تامر ونيكول ومي سليم وشيري عادل، توقف تصويره حالياً لارتباط تامر بإحياء بعض الحفلات في أمريكا وكندا.

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سيدتي