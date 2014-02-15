حفل بلقيس ورابح صقر يخالف التوقعات ويتفوّق على كل حفلات "هلا فبراير"

اعتقد البعض أنها ستكون الحفلة الأضعف من سلسلة حفلات "هلا فبراير" نظراً لمشاركة مطربين شابين فيه وهما الكويتي مطرف المطرف الذي لا يملك في رصيده أي البوم غنائي، والفنانة بلقيس فتحي التي لا تزال في بداية مشوارها الغنائي، لكن جاءت الرياح بما تشتهي سفن إدارة المهرجان حيث كسب الشباب الرهان وشكل وجودهما ضلعين اساسيين في المثلث الغنائي للحفل الرابع، والذي اختتم مساء الجمعة بوصلة الفنان السعودي القدير رابح صقر في ظل حضور جماهيري كثيف من الكويت والمملكة العربية السعودية.

وبلغ الحضور

لأول مرة في حفلات "هلا فبراير" حتى الآن 100% متفوقا على حفلات النجوم محمد عبده ونوال ونجوى كرم وعمرو دياب وعبادي الجوهر .

ذكرى والده

كسب مطرف يوسف المطرف الجولة من خلال تعاطف الجمهور معه لعدة اسباب، أولها انه الصوت الغنائي الكويتي الشاب المشارك في الحفلات وثانيها أنه الوريث الشرعي لنجم الغناء الشعبي والعدني المطرب الراحل يوسف المطرف، والتي لا تزال أغانيه يرددها الجمهور والنجوم في الحفلات الخاصة حتى الان .

وقدم المطرف مجموعة مابين أغانيه السنغل مثل "راح الامل" و"خسارة" و"فهموه" و"عال"، وأغاني والده الشهيرة وغيرها من الأغاني.

توليفة بلقيس

بلقيس فتحي قبلت تحدّي الجمهور، رغم انها اعتبرفت لـ "سيدتي نت" انها كانت مرتبكة قبل الحفلة، بعد إغلاق شباك التذاكر قبل موعد الحفل بأيام.

وغنت بلقيس توليفة جميلة من الأغاني التي إنطلقت بها، إلى الاغاني الكويتية القديمة والتراثية، بالإضافة إلى اغاني البومها الاخير، مستغلة نجاحه وإنتشاره بشكل لافت ولم تخيب بلقيس طلبات الجمهور والذي بعثر جدولها إذ ما أن تنتهي من أداء أغنية وتجعل الحضور يرقصون حتى يطلبون اغنية اخرى.

كما قامت بتكريم الفنان أبو بكر سالم وقالت "أتشرف بغناء اغنية لوالدي الفنان أبو بكر سالم الذي علم ولا يزال يعلم أجيال فنية بعطائه وأسلوبه الفني المتميز".

تأخّر رابح

رابح صقر الذي تأخر عن صعود المسرح لنصف ساعة فاجأ جمهوره الذي توقع أن يغني أغانيه ذات الرتم السريع، فقام بغناء الرومانسيات والكلاسيكيات من أعماله القديمة والجديدة في توليفة ذكية لم يتوقعها أي شخص من الحضور .

رابح صقر الذي كعادته حيا جمهوره تحيته العسكرية لم يخيب ظن معجبيه والذين انتظروه حتى الساعة الثانية، وأصر على الغناء حتى الساعة الرابعة فجراً.

لقطات

بلغ معدل الحضور 100% وتفوق على حضور الحفلات السابقة.

كان لافتا حضور جماهير من دول الخليج خاصة السعودية وقطر والامارات.

ارتدى المطرف وشاحاً أحمر عليه علم الكويت

بعض اغاني رابح صقر كان يقرأها من الورقة لأنها قديمة ولم يقدمها منذ فترة على المسرح.

دخل صقر في حوارات جانبية مع الجمهور وعرف كيف يحافظ على تواجدهم رغم تأخر موعد وصلته.

بعد الوصلة دخل سالم الهندي وبلقيس في ضحكة شديد هستيرية ولم يعرف سببها.

أشرف سالم الهندي على بروفات الفنانين، وكان يحضر معهم البروفات حتى ساعات متأخرة ويتناقش معهم في الاغاني .

عندما طالب الجمهور من رابح صقر غناء الاغاني السريعة قال لهم "الليلة عيد الحب ولازم نغني رومانسي" وصفق الجمهور حينها.

لا تزال "روتانا" تتعامل بطريقة غريبة مع وسائل الاعلام، من خلال رمي الكرة على اللجنة المنظمة في مواعيد وصول الفنانين والفنانات إلى المطار، وتضارب المواعيد الحقيقية ثم السماح للبعض والمقربين من المنظمين بدخول الكواليس ومنع الاخرين في طريقة بعيدة عن المهنية.