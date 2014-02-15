مايا دياب سوداء اللون

اعتادت الفنانة مايا دياب أن تثير الجدل من حولها دائماً، وتحرص في كل جديد لها ألا تمرّ إطلالتها مرور الكرام وهي تنجح في إثارة المنتقدين سلباً أو إيجاباً..

هذه المرة، وبعد أن تعودّ الجمهور على رؤية مايا باللون البرونزي، أطلت مايا بشرة سوداء من خلال صورة نشرتها على حسابها على ”انستغرام” التقطها المصور محمد سيف الدين.

على “أنستغرام” أثارت الصورة الجديدة لمايا الكثير من الاستغراب، البعض رأى أن هذا نتيجة كثرة تعرضها للسولاريوم، في منزلها، ورأى مدافعون أن “مايا جريئة وتبحث دائما عن التجدد وهو لوك جنوني”.

وعلى حساب “سيدتي نت” على أنستغرام، لاقت مايا نقداً لاذعا على صورتها التي وصفها البعض بأنها "احتارت ماذا تفعل فقررت أن تغطس بشرتها باللون الأسود، وبأنه لوك مقزز".”.

“سيدتي نت” علمت أن هذه الصورة مأخوذة من فيديو كليب كانت قد صورته الفنانة منذ فترة، ومن المرتقب أن بيصر النور قريباً على الشاشة.