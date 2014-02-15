ماذا تأكل نجمات بوليوود؟

تعتبر الرياضة هواية أساسية تمارسها نجمات العالم للحفاظ على لياقتهن ورشاقتهن البدنية، بمن فيهنّ نجمات بوليوود اللواتي يُعتبرن من أكثر النجمات ممارسة للرياضة، وفق ما تُظهر بوضوح إطلالاتهنّ وأشكالهنّ الخارجيّة.

لكن اللافت أنّ رشاقة هؤلاء النجمات تأتي بالرغم من إهمال الكثيرات منهنّ اعتماد أنظمة غذائيّة محدّدة، في مقابل الاعتماد على الرياضة وحدها؛ وهي التي أكسبت أجسادهنّ نحافةً وتناسقاً.

من جهة أخرى، نرى البعض منهنّ يلتزمن نظاماً غذائيّاً سليماً للحصول على القوام المثالي؛ يبدأ بالغذاء المتوازن ويتعزّز بممارسة التمارين الرياضية، على الرغم من أن أولئك لا يقمن بالامتناع كلياً عن الأطعمة المفضّلة لديهنّ، كالحلويات والمكسّرات وغيرها.

فما هي أهمّ أسرار رشاقة نجمات بوليوود صاحبات القامات الممشوقة والخصور الهيفاء؟!...

دعونا نتعرف إلى ذلك من خلال أهمّ الممثلات:

فالنجمة Shilpa Shetty أكّدت أنها لا تمتنع عن تناول أيّ طعام معيّن، بل تستهلك في اليوم حوالى 2000 سعرة حراريّة. كذلك تستهلك اللحوم والبروتينات، إلا في يوم واحد من أيّام الأسبوع، إذ تتناول فيه الشوفان والشاي.

وتُشير Shilpa إلى أنّها تُمارس التمارين الرياضية ثلاث مرات أو أربعاً أسبوعياً. وبعد الرياضة، تتناول حبّتين من التمر والمشمش. وتتناول في وجبة الغداء عادةً خبز "روتي" الهندي الشهير مع الزبدة والخضر المطبوخة بالزيت المكرّر والدجاج ومرق "دال"، لافتة إلى أنها لو أرادت بعد ذلك تناول الحلويات فإنها تلجأ في الأغلب إلى الشوكولاتة أو حلوى "كولفي". كما تتناول الشاي الأخضر وتشرب الكثير من الماء الفاتر طوال اليوم، لكنّها لا تأكل بين الوجبات، فيما يقتصر عشاؤها على السلطة أو على تفاحّة، مع تجنّب الخبز.

أما ملكة جمال الهند السابقة Celena Jaitli فكشفت عن أنّ سرّ رشاقتها هو تناولها 7 وجبات صغيرة في اليوم، بمعدّل ساعتين ونصف. وأكدت أنها تتناول الكثير من الفاكهة والمكسّرات في وجبة الإفطار، مشيرةً إلى أنّها تحرص على شرب 7 أكواب من الشاي الأخضر أو 8 يوميّاً.

من جانبها، نفت النجمة Bipasha Basu التزامها أيّ حمية غذائية، مشدّدة على أنها تحرص على التمتّع بما لذّ و طاب، شرط أن تحرق السعرات الحرارية على نحو فوريّ، من خلال التمارين الرياضية.

النجمة Riya Sen، من جهتها، شدّدت على أنها لا تستطيع الالتزام بريجيمٍ معيّنٍ، مشيرةً إلى أنها تبدأ بالتفكير بالشوكولاتة حالما تقرّر الالتزام بحمية غذائية معيّنة، لافتة إلى أنّها تتناول الطعام عند إحساسها بالجوع فقط مع تحكّمها بكميّة الطعام التي تتناولها، لا بالنوعية، مؤكّدةً أنها لم يسبق لها أن عانت من مشاكل في وزنها، وأنها تحبّ السباحة وتقوم أحياناً بتمارين الرقص ورفع الأوزان الخفيفة.

وإلى جانب التزامها بتمارين اليوغا على نحو يوميّ، تلتزم النجمة Kareena Kapoor بنظامٍ نباتيٍّ صارمٍ، فهي تتجنب تناول اللحوم كليّاً، منذ عام 2006. كما شدّدت على إيلائها تناول كميات كبيرة من الماء يومياً أهمية كبيرة من أجل المحافظة على نضارة وجمال البشرة

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