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نائب رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون يطمأن على تأمين مراكز الإرسال بأسوان

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نائب رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون يطمأن على تأمين مراكز الإرسال بأسوان نائب رئيس قطاع الأمن بالتليفزيون يطمأن على تأمين مراكز الإرسال بأسوان

قام اللواء جمال عجلان نائب رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون بزيارة لمحافظة أسوان يتفقد خلالها مراكز الإرسال الموجودة بالمحافظة وهى مركز إرسال ادفو ومركز إرسال كلابشة ومركز إرسال الشيخ هارون ومركز إرسال غرب أسوان ومركز إرسال ابو سمبل وذلك للتأكد من الإجراءات الأمنية التبعة في هذه المراكز لتأمينها .

وقام نائب رئيس قطاع الأمن بتفقد مبنى إذاعة وتليفزيون جنوب الصعيد واطمأن على عمليات تامين المبنى وكذلك الاستوديوهات .

وفى ختام جولته عقد اجتماع مع مندوبي واخصائى الأمن بمراكز الإرسال وبمبنى إذاعة وتليفزيون جنوب الصعيد للتعرف على مشاكلهم ومتطلباتهم من اجل القيام بعملهم بالوجه الأكمل وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمهمة الصعبة الملاقاة على عاتق أجهزة الإعلام.

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