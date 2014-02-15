الإنتهاء من تشكيل المكتب التنفيذي لحركة تمرد بقنا

قال أحمد عبد الغفار منسق قطاع الصعيد بحركة تمرد انه تم اعتماد تشكيل هئية مكتب حركة تمرد بقنا بعد التشاور مع محمود بدر مؤسس الحركة والتى ضمت كلا من عزت خيرى وهشام قدوس مسئولا تمرد ، وعلاء الدين عزوز أمين التنظيم ، واحمد السبع احمد للاتصال السياسي ، ووفاء رشاد المتحدث الرسمى والإعلامي ، واحمد كامل الدقان للعمل الجماهيري ، وحسين عمر فرج المسئول القانوني ، وجابر عبد الرحيم للعمال والفلاحين ، وصافي حمادى للتعليم.

وأضاف عبدالغفار أنه جار استكمال تشكيل مكاتب المراكز بالمحافظة وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة للبدء فى حملة دعم المشير واستقبال المتطوعين للعمل بالحملة للبدء فى جمع التوكيلات وعمل خطط الدعاية وتوزيع كافة المنشورات التى تؤكد على دعم الحركة للمشير السيسى مشددا على ان جميع أخبار الحركة الرسمية يتم استيقائها من الموقع الرسمى للحركة بإعتباره المدون لكل أخبار تمرد.