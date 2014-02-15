استمرار حبس متهم إخواني 15 يوما ﻹتهامه في أحداث فض كرداسة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمدماجد رفض اﻹستئناف المقدم من متهم إخوانى ينتمى لجماعة اﻹخوان الارهابية واستمرار حبسه 15 يوما، بتهمة مقاومة السلطات في أحداث فض كرداسة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلي قيام قوات الامن بالقبض علي مواطن يدعي صابر امين فرحات ينتمى للجماعة الارهابية بمنطقة كرداسة أظهرته فيديوهات اليوتيوب، وهو يقوم بإطلاق النيران علي القسم والمشاركة في التمثيل بجثث الضباط.

وبتقنين اﻹجراءات تم عمل كمين لهم وتم ضبطه داخل شقتة ووجد بحوزتة مدفع آر بي جي، ومجموعة من زجاجات المولتوف وبارود يستخدم في صناعة القنابل وكانت النيابة العامة امرت بحبسه 15 يوما.