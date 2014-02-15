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كيكة التمر بطريقة مبتكرة

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كيكة التمر بطريقة مبتكرة كيكة التمر بطريقة مبتكرة

المقادير:
-كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الدقيق
-750 غراماً من السمن
-ملعقتان من الخميرة
-ملعقة من اليانسون الناعم
-ملعقة من الشمّر
-كيلوغرام من التمر المعجون
-3 أكواب من الماء
-كوب من السكر

طريقة التحضير:
1- يخلط كلّ من السمن والسكر واليانسون والشمّر في الماكينة، ثم يضاف الدقيق والخميرة والماء. يعجن هذا الخليط جيداً حتى يتماسك، ثم تدع العجينة حتى تختمر لمدّة لا تقل عن 6 ساعات.
2- يقطع التمر على شكل كرات، ثم يحشى داخل العجينة المقطّعة إلى كرات أيضاً، ويشكّل حسب الرغبة .
3- يخبز الكعك على درجة حرارة 250 مئوية.

نصيحة "الشيف":
إذا كان التمر صلباً بعض الشيء أو قديماً، ضعيه على النار مع قليل من الزبدة حتى يصبح طرياً.
(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).

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