كيكة التمر بطريقة مبتكرة

المقادير:

-كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من الدقيق

-750 غراماً من السمن

-ملعقتان من الخميرة

-ملعقة من اليانسون الناعم

-ملعقة من الشمّر

-كيلوغرام من التمر المعجون

-3 أكواب من الماء

-كوب من السكر

طريقة التحضير:

1- يخلط كلّ من السمن والسكر واليانسون والشمّر في الماكينة، ثم يضاف الدقيق والخميرة والماء. يعجن هذا الخليط جيداً حتى يتماسك، ثم تدع العجينة حتى تختمر لمدّة لا تقل عن 6 ساعات.

2- يقطع التمر على شكل كرات، ثم يحشى داخل العجينة المقطّعة إلى كرات أيضاً، ويشكّل حسب الرغبة .

3- يخبز الكعك على درجة حرارة 250 مئوية.

نصيحة "الشيف":

إذا كان التمر صلباً بعض الشيء أو قديماً، ضعيه على النار مع قليل من الزبدة حتى يصبح طرياً.

(هذه المقادير تكفي 8 أشخاص).

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