نصائح صباحيّة لإحراق السعرات

يتذرّع البعض بضيق الوقت، ويزعم أنّ لا وقت لديه لتناول وجبة الفطور، إذ يخشى التأخّر عن موعد عمله، ما يطرح تساؤلاً عن كيفيّة تحويل الفطور إلى حافز يُساعد المرء في إحراق الدهون عند الصباح.

اختصاصية التغذية دميا مكاري تطلعك على أهمية تناول الطعام الصحي عند الصباح الباكر:

إن لوجبة الفطور أهمية كبرى ومنافع صحية هامّة، كما يُعرف عن الأشخاص الذين يتناولونها أنهم أنحف من غيرهم.

ومن يغفل عن الفطور يلجأ إلى "اللقمشة" (الأكل بطريقة عشوائية) والوجبات غير الصحيّة خلال النهار، ممّا يحفزه على اكتساب الوزن بدون انتباه! وكذلك، يشمل تأثير الفطور أداءك الفكري، إذ يكون طوال النهار أفضل. ويُساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري.

وتشعر النساء ـ على وجه التحديد ـ بالشبع، ويكنّ راضيات عن أشاكل أجسادهن، بعد استهلاك فطور معدّ من الرقائق، مقارنةً بحلوى "المافن"، على الرّغم من أنّ الفطورين يقدّمان عدداً مماثلاً من السعرات الحرارية!

بالسعرات...

وإليك بعض الأمثلة التي تبيّن لك الفروق في السعرات الحرارية بين بعض المنتجات، وتلك التي لا تحتوي على كمية دهون كبيرة:

• كوب (240 ملل) من الحليب الكامل الدسم= 150 سعرة حرارية.

• كوب (240 مل) من الحليب المنزوع الدسم= 90 سعرة حرارية.

• شريحتان من الجبن الأبيض القليل الدسم (عكاوي لايت، دوبل كريم لايت، حلوم لايت)= 150 سعرة حرارية.

• شريحتان من الجبن الأبيض العالي الدسم (قشقوان، موزاريللا، تشيدر)= 55 سعرة حرارية.

• ملعتقان كبيرتان من اللبنة الخالية من الدسم = 55 سعرة حرارية.

• ملعقتان كبيرتان من اللبنة الكاملة الدسم= 100 سعرة حرارية.

• كعكة بالسمسم = 445 سعرة حرارية.

• شريحتان من جبن الكريما "لايت"= 55 سعرة حرارية.

• شريحتان من " المورتديلا" أو "السلامي"= 100 سعرة حرارية.

• شريحتا حبش= 55 سعرة حرارية.

• بيضة مسلوقة= 75 سعرة حرارية.

• بيضة مقلية = 110 سعرة حرارية.

• منقوشة بالصعتر تحتوي على سعرات حرارية تتراوح ما بين 600 و800.

• كعكة كنافة= 750 سعرة حرارية.

• كوب من عصير البرتقال الطازج= 120 سعرة حرارية.

وللاستفادة قدر المستطاع من الأطعمة الصحية في الصباح، لا بدّ من ممارسة الرياضة يومياً لمدة تتراوح ما بين 30 و60 دقيقة (الآيروبكس، الركض على الآلة، رقص الزومبا...).

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