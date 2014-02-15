“طلقات نارية” فى أحراز قضية “قطع طريق قليوب” المتهم فيها 48 آخرين بينهم بديع

تبين وجود “طلقات نارية” أثناء فض الأحراز أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر ثالث جلسات محاكمة 48 متهماً، بينهم 12 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك في قضية قطع طريق قليوب.

وبعد الانتهاء طلب محمد الدماطى عرض الاسطوانات فى شاشات عرض فى مواجه المتهمين، وندب خبراء من خبراء الاتصالات لبسان النطاق الزمنى والمكانى لمكالمات التى تمت بين بعض ابمتهمين والبعض الاخر وبين ما اذا تم تسجيل المكالمات من عدمة فى الفترة من 30 يوليو 2013 الى 22يونيونة 2013.

وضم محاضر جلسات استئناف اوامر الحبس لانها منزوعة من الاوراق الخاصة بالمتهم أنور صبحى التى تمت فى شبين الكوم واخيرا وطلب اخلاء سبيل المتهمين لانهم محبوسن بالمخالفة بالقانون لأن الهدف من هذة القضايا هى من يعارض الانقلاب العسكرى ويريدون تفشيل الاسلام قامت المحكمة بفضها وتبين بة صور فوتوغرافية وبة 29 صورة.