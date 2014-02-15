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منفذ طابا البري يستقبل 1144 سائح ونسبة الإشغالات ترتفع لـ 64% بجنوب سيناء في الفلانتين

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منفذ طابا البري يستقبل 1144 سائح ونسبة الإشغالات ترتفع لـ 64% بجنوب سيناء في الفلانتين منفذ طابا البري يستقبل 1144 سائح ونسبة الإشغالات ترتفع لـ 64% بجنوب سيناء في الفلانتين

صورة أرشيفية

استقبل منفذ طابا البرى اليوم السبت 1144سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية في طريقهم لقضاء أجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، كما استقبل إلي16 سيارة ملاكي.

بينما غادر المنفذ 1227 سائحاً وزار جزيرة فرعون 46 سائح من مختلف الجنسيات لمشاهدة قلعة صلاح الدين.

واستقبل ميناء نويبع البحري 406 راكباً و117 براد و25 شاحنة و74 سيارة ملاكي.

وغادر ميناء نويبع البحرى667 راكباً و60 براد و28 شاحنة.

وفى سياق متصل، قال هاني سليمان، أمين غرفة المنشأت الفندقية بجنوب سيناء أن نسبة الاشغالات في احتفالات أعياد “الفلانتين” ارتفعت لنسبة64%، مشيراً إلى أنها تعتبر معدل مرتفع بسب عطل نصف العام وأعياد الحب.

وأضاف سليمان أن جميع الفنادق أعدت للسياح احتفالات في أعياد الحب وقدمت لهم الهدايا.

 

 

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