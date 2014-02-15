القبض علي هارب من حكم مؤبد وبحوزته “سلاح ناري” و “مخدرات” ببورسعيد

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزهور من ضبط أحمد العربى حلمى فرج – 28 سنه – مقيم دائرة قسم الزهور “مسجل جنائياً فرض سيطرة”، سبق إتهامه في 25 قضية مابين ” سلاح بدون ترخيص – ضرب – سرقة بالإكراه – مخدرات – آداب عامة – بلطجة “، محرزاً سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع و 2 طلقة من ذات العيار و25 لفافة لمخدر الهيروين “بقصد الإتجار” ومبلغ مالى وهاتف محمول .

يأتى هذا فى إطار ما تقوم بة مديرية أمن بورسعيد من إجراءات مشددة لملاحقة وضبط كافة العناصر الإجرامية الخطرة خاصة المحكوم عليهم الهاربين و حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص و كذا المتعاملين فى المواد المخدرة.

يشار إلى أن المذكور مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا وهى القضية رقم 1166 جنح الزهور لسنة 2013 “شروع في قتل” والقضية رقم 4635 جنح الزهور لسنة 2013 “شروع في قتل” .

كما أن المذكور محكوماً عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 936 جنايات الزهور لسنة 2012 – بتهمة “شروع في قتل” وكذا ثلاث قضايا “سلاح بدون ترخيص”.

وقد أمر اللواء مساعد وزير الداخلية – مدير الأمن بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وسط إجراءات أمنية مشددة وكلف إدارة البحث الجنائى باستكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهم المذكور .