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بالصور:26 نجمة بالشعر الـ "Ombre"

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بالصور:26 نجمة بالشعر الـ "Ombre" بالصور:26 نجمة بالشعر الـ "Ombre"

انتشرت موخراً موضة جديدة وراقية في صبغ الشعر، ولقيت رواجاً كبيراً في صفوف نجمات هوليوود. وتقوم هذه الطريقة على صبغ أطراف الشعر أو نصف خصل الشعر بلون مختلف عن اللون الأساسي أو من التدرّجات نفسها.
من جمال هذه الموضة المعروفة بالـ"أومبريه" ombre أنها تمنح المرأة المزيد من الأنوثة، وتخرجها من دوامة الملل والروتين في صبغ الشعر بلون واحد.
من حسنات هذه الموضة أنها تليق بجميع النساء ذوات الشعر الفاتح والداكن، مع القدرة على إيجاد التدرجات كافة التي تليق بدرجة البشرة، على أن يكون لون الشعر داكناً من الأعلى وأفتح عند الأطراف.
ولمحبات هذه الموضة الخاصّة بالشعر، نقول إنّه بالإمكان تطبيقها في المنزل، وفق خطوات سهلة جداً، سنطرحها قريباً في موضوع خاصّ على موقع "سيدتي نت".
أخيراً، شاهدي صور أبرز النجمات اللواتي تألقن بهذه الموضة، وشاركينا رأيك في ما إذا كنت مع هذه الموضة أم لا؟

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سيدتي