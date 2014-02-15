استوحي مكياجك من رومانسية سيرين عبد النور

أترغبين في التألق في سهرة خاصة بمكياج مميّز جداً، يلفت الأنظار؟!

للحصول على هذه الإطلالة الجديدة واللافتة إذاً، عليك أن تغيّري أسلوبك في وضع المكياج، فتختاري هذه المرة لمساتك التجميليّة من وحي سيرين عبد النور.

خطوات الحصول على مكياجها الرومانسي:

1- سيرين عبد النور وقصة المكياج الرومانسي

هي ممثلة وفنانة لبنانيّة، احتلّت المراتب الأولى بمسلسلها "لعبة الموت"، كما احتلّ جمالها مرتبة خاصّة في قلوب معجبيها، كون سيرين تعتمد على لعبة المكياج الرومانسي واللافت في نفس الوقت.

إذاً، لتحصلي على خطوات هذ المكياج، تابعي هذه التفاصيل الصغيرة:

- بداية، وبعد ترطيب وتظيف البشرة، تقوم سيرين أو اختصاصيّة التجميل كوليت إسكندر بتوحيد لون بشرتها لتخفي أيّ شائبة موجودة، ولتمنح بشرة سيرين النضارة المطلوبة.

- بعدها، يمكنك أن تقومي برسم عينيك بطريقة بسيطة تظهر جمالهما في نفس الوقت. وهذا عن طريق وضع أساس طبيعي من مشتقات البيج. بعد ذلك، ارسمي عينيك بآي لاينر رفيع.

- كثّفي الماسكرا لتبرزي جمال عينيك واتساعهما.

- أخيراً، اختاري اللون الأحمر – الكرزي لشفتيك.

مستحضرات تساعدك في الحصول على هذه الإطلالة:

- أحمر شفاه" روج إكستايسي" Rouge Ecstasy 503 من " جورجيو آرماني"Giorgio Armani.

- بودرة خدود "بلاش راديونس" Blush Radiance N9 من " إيف سان لوران" Yves Saint Laurent .

- ماسكرا" فول إكسبوجير" Full Exposure من " سماشبوكس" Smashbox.

- كريم أساس" سي سي كريم" Cc Cream من "ماكس فاكتور" Max Factor.

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