رئيس «قصور الثقافة»: حظر استخدام المواقع الثقافية في الدعاية لمرشحي الرئاسة

عقد الشاعر سعد عبد الرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اجتماعًا مع وكلاء الوزارة ومديري الفروع الثقافية والقصور المتميزة على مستوى الجمهورية، شدد في بدايته على ضرورة الالتزام بمنع استخدام مواقع الهيئة في الدعاية للمرشحين للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع نوادي السينما في الأقاليم، البالغ عددها 34 ناديًا، موضحًا أن هيئة قصور الثقافة لديها مشروع لمضاعفتها، إضافة إلى الأندية الأخرى المستحدثة كأندية التذوق البصري والموسيقى.

وأكد «عبد الرحمن» ضرورة تنشيط جمعية الرواد في قصور وبيوت الثقافة حتى تحقق مزيدًا من الدخل يساعد في دعم الأنشطة الثقافية والفنية بها.

وناقش الاجتماع مشكلات تكدس الكتب، والأجر اليومي للعاملين بقصور الثقافة، والمشكلات التي تعوق العمل الثقافي في المحافظات وكيفية حلها.