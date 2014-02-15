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استمرار إضراب عمال المحلة لليوم السادس على التوالى

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استمرار إضراب عمال المحلة لليوم السادس على التوالى استمرار إضراب عمال المحلة لليوم السادس على التوالى

واصل عمال شركة غزل المحلة إضرابهم المفتوح عن العمل، لليوم السادس على التوالى، وذلك للمطالبة بتشكيل مجلس إدارة منتخب لإدارة الشركة، وإقالة المهندس فؤاد عبد العليم حسان رئيس الشركة القابضة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتجمع العمال أمام مبنى إدارة الشركة، مرددين هتافات تطالب برحيل المفوض العام وإقالة رئيس الشركة القابضة.

وجاء ذلك بالرغم من التصريحات التى قالها عبد الفتاح الزغبة المفوض العام لشركة غزل المحلة أمس، الجمعة، بشأن انتظام العمل داخل الشركة، بدءا من صباح اليوم بالشركة، موضحاً أنه التقى وفدا من العمال المضربين بجميع مصانع الشركة ورؤساء القطاعات والمديرين، وأكدوا له ضرورة استئناف العمل، وأن جميع رؤساء الورديات والقطاعات سيتواجدون قبل العمل بساعة.

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مصر 365