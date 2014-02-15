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اليوم.. 5 وزراء يشاركون فى إطلاق مبادرة المجتمع المدنى لتطوير العشوائيات

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اليوم.. 5 وزراء يشاركون فى إطلاق مبادرة المجتمع المدنى لتطوير العشوائيات اليوم.. 5 وزراء يشاركون فى إطلاق مبادرة المجتمع المدنى لتطوير العشوائيات

يشارك وزراء التنمية المحلية، والإسكان والكهرباء والتضامن الاجتماعى والمالية والتخطيط فى مؤتمر لتطوير المناطق العشوائية، صباح اليوم السبت بعنوان " الجديدة".

يناقش المؤتمر آخر موقف لتطوير العشوائيات فى المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة، ومبادرة مشاركة المجتمع المدنى والبنوك فى تطوير المناطق العشوائية.

وسيعقد على هامش المؤتمر وزراء التنمية المحلية والأوقاف والتخطيط، اجتماعًا لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة فى جميع المحافظات والبرنامج الزمنى للتنفيذ وأدوار الجهات المشاركة فى التنفيذ.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفى عقب الانتهاء من الاجتماعين الساعة الواحدة ظهرًا بنفس القاعة، بحضور الوزراء المشاركين.

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مصر 365

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