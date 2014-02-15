1986 فرقة مسرح خالد تقدم «مأساة الحلاج»

ضمن فعاليات أيام الشارقة المسرحية، قدمت فرقة مسرح خالد بجمعية الشارقة للفنون الشعبية والمسرح، مسرحية «مأساة الحلاج»، للكاتب والشاعر صلاح عبدالصبور، من إخراج يحيى الحاج، وقد قام بالأدوار الأساسية كل من أحمد الأنصاري، عبيد علي، محمد سعيد، ناجي الحاي، خالد النابودة، أحمد النابودة، عبدالله صالح، علي عبيد، علي الشالوبي، محمد الأنصاري، شكري عبدالعال وأحمد شحرور. 24 مارس 1986

1983 الخليج يفوز على الإمارات 2/صفر

فاز فريق الخليج على فريق الإمارات بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الخليج بخورفكان، في الدوري العام لكرة القدم.

وفي الشوط الثاني سجل للخليج عبدالله سلطان وحسن عبدالوهاب، ليرتفع بذلك رصيد الخليج إلى 6 نقاط، فيما بقي فريق الإمارات برصيد نقطة واحدة.

21 نوفمبر 1983

1984 الدورة التدريبية الأولى في طرق التدريس

افتتح فرج فاضل المزروعي، وزير التربية والتعليم، الدورة التدريبية الأولى في طرق التدريس واستخدام التقنيات التربوية الحديثة في التعليم التقني والمهني، والتي تستمر حتى 29 مارس الحالي بالمدرسة الثانوية التجارية بدبي، ويشارك فيها 30 شخصاً من العاملين في طرق التدريس والإشراف والتوجيه الفني. 17 مارس 1984

حفل عشاء بمناسبة زفاف عبدالله عمر

حضر سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك، وسمو الشيخ حشر مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، حفل العشاء الذي أقامه عمر الماجد نائب مدير دائرة الأراضي والأملاك، في فندق شيراتون دبي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة أحمد محمد المر.

وحضر الحفل عدد من الوزراء والمسؤولين وأعيان البلاد وجمع من المواطنين. 21 أبريل 1984

كاريكاتير زمان

من أعمال الفنان الراحل جلال الرفاعي

21 يناير 1981

23 يناير 1981