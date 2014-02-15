"الطرق" ترسي عقد تنفيذ مشروع الطرق الداخلية بالمحيصنة الثانية

اعتمد مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة ترسية عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في منطقة المحيصنة الثانية بتكلفة 104 ملايين درهم، وذلك ضمن المرحلة الثانية للخطة الخمسية (2012 ـ 2016) التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لرصف الطرق الداخلية في عدداً من المناطق السكنية في إمارة دبي، بتكلفة تقدر بنحو مليار درهم.

وقال سعادة مطر الطاير: يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية في منطقة المحيصنة الثانية في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير وتحسين شبكة الطرق لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، انطلاقاً من رؤية الهيئة في تحقيق تنقل آمن وسهل للجميع، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ طرق بطول31 كيلومتر، وتشمل إعادة انشاء طرق قائمة داخل المنطقة وتنفيذ تحسينات على شارع عمّان، وتحويل بعض الدوارات الى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وتثبيت سياج على الجزيرة الوسطى على شارع الجزائر، مع تخصيص أماكن لعبور المشاة، وذلك بهدف تحسين حركة المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق، كما يتضمن المشروع تنفيذ مواقف جديده للسيارات والحافلات في جميع أنحاء المنطقة، وكذلك تنفيذ اعمال إنارة وشبكة صرف مياه الامطار، وسيتم البدء بتنفيذ المشروع في الشهر الجاري ويستغرق تنفيذه 450 يوماً.

وأضاف: تغطي الخطة الخمسية (2012 ـ 2016) لرصف الطرق الداخلية في المناطق السكنية في إمارة دبي، رصف طرق في قرابة 16 منطقة، تتراوح نسبة التطوير العمراني فيها بين 20 إلى 80%، وتصل في بعض المناطق إلى 5%، وشملت المرحلة الأولي التي بلغت تكلفتها نحو 150 مليون درهم، تنفيذ طرق في خمس مناطق هي شعبية منطقة حتا، ومنطقة القصيص الثالثة، ومنطقة القوز الثانية والثالثة والرابعة>

فيما شملت المرحلة الثانية التي بدأت في عام 2013، وبلغت مخصصاتها نحو 140 مليون درهم، تنفيذ طرق في ثلاث مناطق سكنية، هي منطقة المحيصنة الثانية، ومنطقتي البرشاء جنوب الأولي والثانية، وتغطي المرحلة الثالثة التي بدأت في عام 2014، مناطق الممزر والنهدة الأولي وعود المطينه الثانية، وتقدر تكلفة هذه المرحلة بنحو 130 مليون درهم، وتشمل المرحلة الرابعة التي تبدأ في عام 2015، تنفيذ طرق في ثلاثة مناطق بتكلفة 140 مليون درهم، في منطقة ند الشبا الرابعة، ومنطقة عود المطينة الأولي، ومنطقة الخوانيج الثانية، وسيتم في المرحلة الخامسة التي تبدأ في عام 2016، تنفيذ أعمال طرق في ثلاثة مناطق بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 250 مليون درهم، تشمل تنفذ مشاريع طرق في منطقة جبل علي الصناعية الأولي، ومنطقة القصيص الصناعية الثالثة والرابعة والخامسة، ومنطقة العوير الأولي.

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