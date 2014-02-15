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تنازل موظف ومحامي ببني سويف عن عضويتهما بـ«الحرية والعدالة» في محضر رسمي

  • مصر
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تنازل مدير بالضرائب على المبيعات، ومحامي بمحافظة بنى سويف عن عضويتهما في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك «لقيام القائمين على الحزب بأعمال تخريبية وإرهابية بالبلاد»، على حد تعبيرهم.

كان اللواء إبراهيم هديب، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد سامي توفيق، مدير إدارة النجدة، بقيام مدير الضرائب على المبيعات ببني سويف بمركز الفشن، ويدعى أحمد عبدالكريم حسن، 57 سنة، ومحامي من نفس المركز يدعى جمال بدوي إبراهيم، 56 سنة، بتنازلهما في محضرين رسميين بمركز الشرطة عن عضويتهما بحزب الحرية والعدالة، وذلك «لقيام القائمين على الحزب بأعمال تخريبية وإرهابية بالبلاد، وخروجهم عن إطار العمل السياسي».

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