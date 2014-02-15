بعثة الآثار الفرنسية تصل الوادي الجديد لاستكمال أعمالها بـ”ديرالمنيرة” ‎

وصلت الي الوادي الجديد، بعثة الآثار الفرنسية، التابعة بجامعة ليموج، لاستكمال أعمالها دير المنيرة بمركز بالخارجة .

وقال بهجت إبراهيم مدير عام الآثار المصرية، أن برنامج عمل البعثة يشمل فتح المقابر بتلك المنطقة واجراء دراسات عليها والأمراض الموجودة بها ، كما تشمل إجراء مسح آثري وعمليات ترميم معماري وتصوير جوي للمنطقة واضاف مدير عام الاثار المصرية ان دير المنيرة يعد من القلاع الرومانية وبعود للعصرين البطلني والفارس الجدير بالذكر ان هذا العمل يأتي في اطار التعاون يين جامعة ليموج الفرنسية وجامعة اسيوط .