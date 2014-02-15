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مدير أمن الإسماعيلية ينفي إطلاق نار على منشآت شرطية فجر اليوم

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مدير أمن الإسماعيلية ينفي إطلاق نار على منشآت شرطية فجر اليوم مدير أمن الإسماعيلية ينفي إطلاق نار على منشآت شرطية فجر اليوم

اللواء محمد العنانى، مدير أمن الإسماعيلية

نفى مصدر أمنى مسؤول ماتردد من أنباء عن إطلاق نار على قوات الشرطة والجيش التى تتولى تأمين برج الإرشاد ومبنى المخابرات الحربية وقسم أول الإسماعيلية.

وقال المصدر الأمنى أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة، ويأتى فى إطار ماوصفه بالحرب النفسية التى تحاول جماعة الإخوان ممارستها ضد قوات الأمن، بهدف زعزعة معنويات عناصر الأمن بعد استشهاد 4 منهم الأسبوع الماضى خلال قيامهم بمهام عملهم.

وأكد أن قوات الأمن والجيش تمارس مهامها فى التأمين التام لكافة منشأت المحافظة، مطالباً وسائل الإعلام بتحرى الدقة.

من جانبه نفى اللواء محمد العنانى، مدير أمن الإسماعيلية قيام مجهولين بإطلاق نار فجر اليوم، وقال أنها كانت طلقات تحذيرية فى إطار مهام التأمين التى تقوم بها، وهو أمر معتاد.

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