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تركيا تطلق القمر الصناعي الخامس من كازاخستان

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تركيا تطلق القمر الصناعي الخامس من كازاخستان تركيا تطلق القمر الصناعي الخامس من كازاخستان

قمر صناعي

أطلقت تركيا قمرا صناعيا جديدا هو الخامس لها ويحمل اسم 4A من مركز بايكونور الفضائي في كازاخستان ، ليكمل رحلته إلى مداره الفضائي خلال تسع ساعات و13 دقيقة ، وينقل تركيا نقلة نوعية في مجال الفضاء حيث يغطي القمر البث في جميع دول القارة الأفريقية.

ونقلت وسائل الإعلام التركية اليوم السبت عن مساعد وزير النقل والاتصالات التركي يحيى باش ، الذي حضر مراسم انطلاق القمر الصناعي التي أقيمت بمقر الإدارة العامة للطيران المدني بأنقرة ، أمنياته بوصول القمر إلى مداره بشكل ناجح ، مؤكداً أن بلاده كانت بحاجة إلى هذا القمر بعد نفاد القدرة الاستيعابية للأقمار الموجودة حاليا.

ولفت باش إلى أن القمر الجديد سيسهم في وصول قنوات التليفزيون التركي إلى أماكن جديدة في العالم ، مضيفاً أن بلاده تعتزم إطلاق قمر صناعي آخر خلال النصف الثاني من العام الجاري.

أ ش أ

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