القبض على 5 من عناصر الإخوان أثناء فض مظاهرة أمس بالعريش

قال مصدر أمنى إن قوات الأمن ألقت القبض أمس الجمعة على 5 من المشاركين فى تظاهرة تابعة لجماعة الإخوان، للاشتباه بهم.

وأضاف المصدر ، أنه عقب انتهاء صلاة الجمعة بدائرة المحافظة، رصدت المتابعة الميدانية الأمنية بمدينة العريش تجمع نحو (100) شخص بشارع 23 يوليو ـ دائرة قسم ثانى العريش من أنصار الرئيس السابق.. رافعين علامات رابعة.. استعدادًا للقيام بمسيرة، دون اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً لقانون التظاهر مرددين هتافات معادية للشرطة والقوات المسلحة.

تم توجيه الدوريات المدرعة وكذا سيارة دفع المياه، وتم الوصول لمكان تجمعهم قبل قيامهم بقطع الطريق وأثناء وضعهم لإطارات الكاوتشوك.. حيث تم تحذيرهم من خلال مكبرات الصوت، ونظراً لعدم امتثالهم وقيامهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على القوات تم استخدام سيارة دفع المياه ثم الغاز المسيل للدموع، حتى تفرقوا داخل بعض الشوارع الضيقة.

وقد أسفرت جهود المواجهة عن ضبط، 5 أشخاص، جار فحصهم، و2 إطار كاوتش تم حشوه بكميه من القش المبلل بالبنزين قبل إشعال النيران به، زجاجة مولوتوف، و شوكة مسمارية مربعة الشكل تستخدم فى إتلاف عجلات المدرعات المشتركة فى عملية الفض.

وتم ضبط سيارة أجره شمال سيناء، فر قائدها هارباً، بفحصها تبين أن السيارة غير مبلغ بسرقتها، جار استدعاء مالكها، وضبط عدد دراجة بخارية سوداء اللون، بدون لوحات معدنية.