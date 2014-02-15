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إحباط محاولة إرهابيين الهجوم على منشآت شرطة بالقرب من مديرية أمن الإسماعيلية

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إحباط محاولة إرهابيين الهجوم على منشآت شرطة بالقرب من مديرية أمن الإسماعيلية إحباط محاولة إرهابيين الهجوم على منشآت شرطة بالقرب من مديرية أمن الإسماعيلية

مسلحون

تمكنت قوات الامن من صد هجوم قامت به مجموعة من الأرهابيين ، علي منشات شرطية بمدينه الإسماعيلية مستخدمين الأسلحة الآلية .

كان اللواء محمد العناني مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي اخطارا بمحاولة سياره مجهولة بدون لوحات معدنيه الهجوم علي الكمين الأمن المتمركز حول مديرية أمن الإسماعيلية ، ومبني المخابرات الحربية ، وقسم شرطة أول الإسماعيلية ، وإطلاق الرصاص الحي علي الكمين الذي قام بمبادلة الأرهابيين بالرصاص الحي ، مما أدي لفرارهم دون وقع خسائر او اصابات بين افراد الأمن .

وقامت قوات الأمن بأغلاق مخارج مدينه الإسماعيلية والبحث عن السياره الهاربة عبر سلسلة من الكمائن الثابته والمتحركة بالطرق السريعه بالأقليم .

أ ش أ

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