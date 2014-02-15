إحباط محاولة إرهابيين الهجوم على منشآت شرطة بالقرب من مديرية أمن الإسماعيلية

تمكنت قوات الامن من صد هجوم قامت به مجموعة من الأرهابيين ، علي منشات شرطية بمدينه الإسماعيلية مستخدمين الأسلحة الآلية .

كان اللواء محمد العناني مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي اخطارا بمحاولة سياره مجهولة بدون لوحات معدنيه الهجوم علي الكمين الأمن المتمركز حول مديرية أمن الإسماعيلية ، ومبني المخابرات الحربية ، وقسم شرطة أول الإسماعيلية ، وإطلاق الرصاص الحي علي الكمين الذي قام بمبادلة الأرهابيين بالرصاص الحي ، مما أدي لفرارهم دون وقع خسائر او اصابات بين افراد الأمن .

وقامت قوات الأمن بأغلاق مخارج مدينه الإسماعيلية والبحث عن السياره الهاربة عبر سلسلة من الكمائن الثابته والمتحركة بالطرق السريعه بالأقليم .

أ ش أ