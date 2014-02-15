اليوم .. طقس غير “مستقر” وانخفاض في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود على البلاد اليوم، السبت، طقس غير مستقر، حيث تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تمتد حتى مناطق من شمال الصعيد، هذا والطقس شتوى بارد شمالا معتدل على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط “مضطربة”، وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاث إلى أربعة أمتار، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

> القاهرة 10 16

> الإسكندرية 11 15

> مطروح 12 15

> بورسعيد 12 14

> دمياط 12 14

> بلطيم 12 16

> الإسماعيلية 9 15

> السويس 10 15

> العريش 12 19

> نخل 4 16

> طابا 5 17

> الطور 10 18

> مرسي علم 12 23

> الغردقة 12 23

> شرم الشيخ 13 25

> رفح 11 18

> كاترين 2 12

> سيوة 11 21

> المنيا 8 19

> الفيوم 10 17

> رأس سدر 10 20

> أبوسمبل 10 21

> وسط الدلتا 10 16

> أسيوط 8 19

> سوهاج 9 20

> الأقصر 9 22

> أسوان 11 23

> شلاتين 15 24

> حلايب 16 21

> الوادى الجديد 8 22

> قنا 9 21

> نويبع 12 19

> السلوم 12 16