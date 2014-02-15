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انتظام الحركة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

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انتظام الحركة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة انتظام الحركة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة

انتظمت الحركة المرورية بمحاور وشوارع القاهرة والجيزة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أمام جميع السيارات بميادين رمسيس، وعبد المنعم رياض، وكوبرى عباس، وكوبرى الجامعة، وكورنيش النيل، طريق 6 أكتوبر و15 مايو والاستاد البحرى، وكذلك طريق الإسكندرية الزراعى، وطريق صلاح سالم، فى ظل تواجد مكثف لرجال المرور بجميع المحاور للعمل على تسيير حركة المرور.

من جانبها، تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة إغلاقها لتقاطع شارع السودان مع شارع سوريا، أمام حركة السيارات القادمة من فيصل وشارع التحرير، فى طريقها إلى إمبابة، بسبب أعمال البناء التى تقوم بها إحدى الشركات التى تشرف على بناء كوبرى علوى فى منطقة أرض اللواء.

كما شهدت محطات مترو الأنفاق حالة من السيولة فى حركة المواطنين أثناء استقلالهم للعربات فى جميع الاتجاهات، على الرغم من تكدس الركاب دائما فى محطة مترو الشهداء، بسبب استمرار إغلاق محطتى مترو الجيزة والسادات، فيما لم تشهد أى محطة أعطالا فى أى قطارات حتى الآن.

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