ننشر أهم الأخبار المتوقعة من "اليوم السابع" السبت

القاهرة..يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤتمر "الوقف وشركاء التنمية" الذى تنظمه الوزارة، بمشاركة نخبة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والمعنيين بشئون الوقف والشئون الاقتصادية، ويناقش المؤتمر الذى يستمر يوما واحدا، سبل تعظيم دور الوقف فى تنمية المجتمعات الإسلامية وإسهامه فى تحقيق التنمية فى مصر.

طرابلس.. الاحتفال بالذكرى 25 لإعلان اتحاد المغرب العربى بحضور الأمين العام للاتحاد الحبيب بن يحيى.

روما..يبدأ رئيس الجمهورية الايطالية جورجو نابوليتانو، مشاوراته السياسية مع قيادات الأحزاب السياسية قبل إعلان تكليف ماتيو رينزى الأمين العام للحزب الديمقراطى، بتشكيل الحكومة الجديدة، ليكون بذلك ثالث رئيس وزراء غير منتخب فى غضون فترة قصيرة نسبيا لا تتجاوز 26 شهرا.

القاهرة.. يحدد مجلس نقابة العلميين خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور محمد فهمى طلبة نقيب العلميين، موعدا للدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة، وذلك بعد تأجيلها 3 مرات متوالية لعدم اكتمال النصاب القانونى، مما يستلزم عقد اجتماع مجلس النقابة لتحديد موعد جديد وذلك طبقا لقانون النقابات.

القاهرة.. يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور محمد أبو شادى، بالإسكندرية الملتقى العربى الأول لحماية المستهلك فى الوطن العربى، الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالاشتراك مع الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وجهازى حماية المستهلك وتنمية التجارة الداخلية، ويستمر 3 أيام.