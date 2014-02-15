الأرصاد: طقس اليوم شتوى بارد شمالا معتدل جنوبا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود على البلاد اليوم، السبت، طقس غير مستقر، حيث تنخفض درجات الحرارة، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين المتوسط والأحمر.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تمتد حتى مناطق من شمال الصعيد، هذا والطقس شتوى بارد شمالا معتدل على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط "مضطربة"، وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

>القاهرة 10ـ 16

>الإسكندرية 11ـ 15

>مطروح 12 ـ 15

>بورسعيد 12ـ 14

>دمياط 12 ـ 14

>بلطيم 12ـ 16

>الإسماعيلية 9 ـ 15

>السويس 10 ـ 15

>العريش 12ـ 19

>نخل 4 ـ 16

>طابا 5ـ 17

>الطور 10 ـ 18

>مرسى علم 12 ـ 23

>الغردقة 12 ـ 23

>شرم الشيخ 13 ـ 25

>رفح 11ـ 18

>كاترين 2 ـ 12

>سيوة 11 ـ 21

>المنيا 8 ـ 19

>الفيوم 10ـ 17

>رأس سدر 10 ـ 20

>أبوسمبل 10 ـ 21

>وسط الدلتا 10ـ 16

>أسيوط 8 ـ 19

>سوهاج 9 ـ 20

>الأقصر 9 ـ 22

>أسوان 11 ـ 23

>شلاتين 15 ـ 24

>حلايب 16ـ 21

>الوادى الجديد 8 ـ 22

>قنا 9 ـ 21

>نويبع 12 ـ 19

>السلوم 12 ـ 16