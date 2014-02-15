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«بنجوين» للنشر تحذر من تعرض حرية التعبير في الهند للخطر بعد سحب كتاب

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قالت مؤسسة «بنجوين بوكس إنديا» للنشر إن حرية التعبير معرضة للخطر في الهند، وإنه لم يكن أمامها خيار يذكر سوى الانسحاب من عملية بيع كتاب مثير للجدال لأستاذة جامعية أمريكية عن الهندوسية.

ووافقت بنجوين في محكمة بدلهي الأسبوع الماضي على جمع كل نسخ الكتاب وإعدامها، وأثارت هذه الخطوة غضبا في وسائل التواصل الاجتماعي ومن جانب الكتاب وأساتذة الجامعات مثيرة نقاشا عن حرية التعبير في أكبر ديمقراطية في العالم.

وجاء سحب الكتاب قبل أشهر فقط من الانتخابات العامة التي تشير التوقعات إلى فوز حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي المحافظ فيها.

وقالت «بنجوين» في بيان«نعتقد أن قانون العقوبات الهندي، سيجعل من الصعب بشكل متزايد على أي مؤسسة نشر هندية تأييد المعايير الدولية لحرية التعبير دون أن تضع نفسها خارج القانون عمدا».

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