أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«موديز» تبقي على تصنيفها لديون إيطاليا وترفع توقعاتها للأفق الاقتصادي

Google+ Print

أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الجمعة، على تصنيفها للديون السيادية الإيطالية عند «بي أيه أيه 2»، إلا أنها رفعت توقعاتها للافق الاقتصادي في البلاد من سلبي إلى مستقر.

وتحدثت الوكالة التي قامت في صيف العام 2012 بتخفيض تصنيف إيطاليا من «إيه 3» إلى «بي إيه إيه 2»، خصوصا عن «صمود الصلابة المالية للحكومة الإيطالية».

وأشارت «موديز» إلى «استقرار» لمعدل الاستدانة للدولة الإيطالية في 2014.

ولفتت «موديز» إلى أن استقالة رئيس الوزراء انريكو ليتا، الجمعة واستبداله المتوقع بماتيو رينزي «لا يغير شيئا في توقعاتنا في هذا المجال».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية