«موديز» تبقي على تصنيفها لديون إيطاليا وترفع توقعاتها للأفق الاقتصادي

أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الجمعة، على تصنيفها للديون السيادية الإيطالية عند «بي أيه أيه 2»، إلا أنها رفعت توقعاتها للافق الاقتصادي في البلاد من سلبي إلى مستقر.

وتحدثت الوكالة التي قامت في صيف العام 2012 بتخفيض تصنيف إيطاليا من «إيه 3» إلى «بي إيه إيه 2»، خصوصا عن «صمود الصلابة المالية للحكومة الإيطالية».

وأشارت «موديز» إلى «استقرار» لمعدل الاستدانة للدولة الإيطالية في 2014.

ولفتت «موديز» إلى أن استقالة رئيس الوزراء انريكو ليتا، الجمعة واستبداله المتوقع بماتيو رينزي «لا يغير شيئا في توقعاتنا في هذا المجال».