كوبا تعلق الخدمات القنصلية في الولايات المتحدة بسبب مشكلة مصرفية

قالت كوبا في بيان إنها علقت كل خدماتها القنصلية تقريبا في الولايات المتحدة، الجمعة، بعد عجزها عن العثور على بنك يدير حسابات بعثاتها الدبلوماسية في واشنطن ونيويورك.

ونجم قرار قسم رعاية المصالح الكوبية في واشنطن عن عجزه عن العثور على بديل لبنك «ام. تي» الذي قرر وقف تقديم خدماته للبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأرجعت كوبا في بيان باللائمة في هذا القرار على العقوبات الاقتصادية الامريكية على كوبا قائلة إن «الخدمات القنصلية ستظل مغلقة لأجل غير مسمى إلى أن تتم إعادة تأسيس خدمات مصرفية».

وهدد القرار بتوقف زيادة حدثت في الآونة الأخيرة في السفر بين البلدين، وقد يقوض القرار أيضا سياسة «شعب لشعب» التي ينتهجها الرئيس باراك أوباما لزيادة اتصال الكوبيين ببني وطنهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة وجماعات الزوار الأمريكيين المرخص لهم بزيارة كوبا، ولكن مازالت توجد قيود صارمة على سفر الأمريكيين بشكل عام لكوبا.