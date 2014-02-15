صحيفة: المعارضة الموريتانية تبحث موقفها من انتخابات الرئاسة أواخر فبراير الجاري

كشفت صحيفة «الأخبار» الموريتانية أن المعارضة ستعقد مؤتمرا أواخر فبراير الجاري لبحث موقفها في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الجاري.

ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني عن مصادر في منسقية المعارضة قولها إن مؤتمراً موسعا سيعقد في السابع والعشرين فبراير الجاري، يجمع كافة أطيافها، لبحث الوضعية السياسية الراهنة في البلد، ومحاولة التوصل لأرضية مشتركة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف المصدر، أن التحضير للمؤتمر المذكور يجري على قدم وساق، وذلك بالتنسيق بين مختلف مكونات المعارضة الموريتانية، التي شاركت في الانتخابات الأخيرة، وتلك التي قاطعتها.

وحسب المصدر فإن الأطراف التي ستشارك في المؤتمرهي منسقية المعارضة الديمقراطية، التي تضم أحد عشر حزبا سياسيا والمعاهدة من أجل التناوب السلمي، التي تضم ثلاثة.

وفي هذا الإطار تجري داخل المعارضة، مشاورات واسعة، واتصالات، من أجل اتخاذ موقف موحد من المشاركة أو المقاطعة، في حين يؤكد عدد من السياسيين المعارضين أنه في حالة الاتفاق على المشاركة فسيطرح خيار المرشح الموحد، الذي قد يمكن قوى المعارضة من منافسة جادة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي تنتهي ولايته في يوليو المقبل.

وتستعد موريتانيا لانتخابات رئاسية في منتصف العام الجاري وبات من شبه المؤكد مشاركة الرئيس الحالي لولاية ثانية بعد أن طالبت العديد من الشخصيات بترشحه لولاية جديدة.