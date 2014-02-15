«أوباما» يعلن عن حزمة مساعدات لإغاثة المتضررين من الجفاف في كاليفورنيا

زار الرئيس الامريكي باراك أوباما مزارعين تضرروا من موجة الجفاف الشديد التي ضربت ولاية كاليفورنيا، وأعلن عن حزمة مساعدات قيمتها 160 مليون دولار، الجمعة.

وتعاني الولاية من أسوأ موجة جفاف منذ بدء نظام حفظ السجلات في منتصف القرن التاسع عشر.

وقال «أوباما» أثناء اجتماعه مع عدد من المزارعين والسياسيين وقادة المجتمع «سيكون الوضع صعبا للغاية خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «المناخ المتغير يعني أن الجفاف والحرائق والعواصف والفيضانات ستكون أشد قوة وأكثر تكلفة».

وقال البيت الأبيض إن «أوباما» سيقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للمنتجين في كاليفورنيا، ويقوم المزارعون في الولاية بزراعة كميات كبيرة من الفواكه والخضروات التي تباع في الأسواق بجميع أنحاء البلاد.

> وأضاف البيت الأبيض أنه من المقرر إرسال 60 مليون دولار إلى بنوك الطعام في كاليفورنيا لمساعدة الأسر المتضررة اقتصاديا من الجفاف.

كما سيتم تخصيص مساعدات إضافية للمناطق الأكثر تأثرا بالجفاف في كاليفورنيا وتكساس وأوكلاهوما ونبراسكا وكولورادو ونيو مكسيكو.

وقال البيت الأبيض إنه من المقرر إصدار تعليمات للمنشآت الاتحادية في كاليفورنيا باتخاذ الخطوات اللازمة للحد من استخدام المياه فورا.

وذكرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» أن المغنية ليدي جاجا ستكون المتحدثة الجديدة باسم الولاية لشؤون الجفاف.