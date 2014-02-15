أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزير الخارجية الأفغاني: وكالات التجسس الأجنبية تعطل محادثات السلام مع «طالبان»

Google+ Print

اتهم وزير الخارجية الأفغاني، زرار أحمد عثماني، وكالات المخابرت الأجنبية بتعطيل عملية السلام بين الأفغانية ومسلحي حركة «طالبان».

ونقلت صحيفة «كاما» الأفغانية عن عثماني، الذي يزور أنقرة لحضور القمة الثلاثية بين أفغانستان وباكستان وتركيا، قوله، إن «مسلحي حركة طالبان سينشدون جراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية لو أن وكالات التجسس الأجنبية قطعت علاقتها بالحركة»، مؤكدًا أنه من الصعب على مسلحي طالبان البقاء دون حصول على دعم وكالات الاستخبارات الأجنبية.

وأعلن «عثماني» عن استعداد الحكومة الأفغانية لإجراء محادثات السلام، وحث إسلام اباد لجلب مقاتلي طالبان إلى طاولة مفاوضات، وأشار إلى أنه فيما يخص الاتفاقية الأمنية الثنائية بين كابول وواشنطن ستوقع الحكومة الأفغانية الاتفاق فور بدء مفاوضات السلام بينها وبين حركة طالبان.

وأصر «عثماني» على أن التفاوض حول توقيع اتفاق سلام مع جماعة «طالبان» سيكون خطوة أكثر واقعية قبل توقيع الاتفاقية الأمنية، مشيرا إلى أن غالبية الأفغان يريدون توقيع الحكومة الأفغانية على الاتفاقية الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا