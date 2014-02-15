وزير الخارجية الأفغاني: وكالات التجسس الأجنبية تعطل محادثات السلام مع «طالبان»

اتهم وزير الخارجية الأفغاني، زرار أحمد عثماني، وكالات المخابرت الأجنبية بتعطيل عملية السلام بين الحكومة الأفغانية ومسلحي حركة «طالبان».

ونقلت صحيفة «كاما» الأفغانية عن عثماني، الذي يزور أنقرة لحضور القمة الثلاثية بين أفغانستان وباكستان وتركيا، قوله، إن «مسلحي حركة طالبان سينشدون جراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية لو أن وكالات التجسس الأجنبية قطعت علاقتها بالحركة»، مؤكدًا أنه من الصعب على مسلحي طالبان البقاء دون حصول على دعم وكالات الاستخبارات الأجنبية.

وأعلن «عثماني» عن استعداد الحكومة الأفغانية لإجراء محادثات السلام، وحث إسلام اباد لجلب مقاتلي طالبان إلى طاولة مفاوضات، وأشار إلى أنه فيما يخص الاتفاقية الأمنية الثنائية بين كابول وواشنطن ستوقع الحكومة الأفغانية الاتفاق فور بدء مفاوضات السلام بينها وبين حركة طالبان.

وأصر «عثماني» على أن التفاوض حول توقيع اتفاق سلام مع جماعة «طالبان» سيكون خطوة أكثر واقعية قبل توقيع الاتفاقية الأمنية، مشيرا إلى أن غالبية الأفغان يريدون توقيع الحكومة الأفغانية على الاتفاقية الأمنية.