الكنائس المصرية تختم أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

اختتمت الكنائس المصرية أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، أمس الجمعة، بالكنيسة الإنجيلية بالجيزة, وأقيمت الصلاة تحت شعار "معا نعلن الإنجيل"، وقد بدأت الكنائس فى أسبوع الصلاة السبت الماضى تحت رعاية مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر، وبحضور ممثلى ورؤساء الكنائس حيث عقدة صلاة الوحدة فى سبعة كنائس.

وقال القس بيشوى حلمى، أمين مجلس كنائس مصر، خلال كلمته بفعاليات اليوم السادس لأسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذى أقيم أمس الأول بكنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس بالظاهر أن مجلس كنائس مصر قام بدور كبير للإعداد لأسبوع الصلاة وقد اقترح بعض الآباء على البابا تواضروس الثانى أن يتم عمل اللقاء مرة كل شهر، لافتًا إلى أن البابا وافق على طلب إعداد جدول سنوى للصلاة.

> وكانت الكنائس المصرية قد بدأت السبت الماضى، أولى أيام أسبوع صلاة الكنائس من أجل الوحدة، حيث اتفقت الكنائس المصرية، على إقامة أسبوع للصلاة، من أجل الوحدة بينهم، على أن يكون كل يوم صلاة بإحدى الكنائس بالطوائف المسيحية المختلفة، على أن تقام الصلوات السادسة والنصف مساء كل يوم.

ويبدأ برنامج أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، السبت الماضى، حيث تم الافتتاح بكنيسة مار جرجس المنيل، تحت شعار "معا نحن مدعوون للقداسة"، ثم يوم الاثنين بكنيسة البازليك الكاثوليكى، تحت شعار "معا نشكر الله على النعمة التى وهبنا إياها"، ويوم الثلاثاء بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، تحت شعار "معا نشهد بأمانة الله".

ويوم الأربعاء، كانت الصلاة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس البابا تواضروس الثانى، الصلاة، خلال عظته، والتى كانت تحت شعار"معا نحن مدعوون للمشاركة"، ويوم الخميس بكنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس، تحت شعار "معا نسعى للشركة فى الرأى، واختتمت الكنائس الأسبوع، أمس الجمعة بالكنيسة الإنجيلية بالجيزة تحت شعار "معا نعلن الإنجيل".