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"المهندسين العرب" يبحث اليوم الآثار السلبية لسد النهضة بشرم الشيخ

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"المهندسين العرب" يبحث اليوم الآثار السلبية لسد النهضة بشرم الشيخ "المهندسين العرب" يبحث اليوم الآثار السلبية لسد النهضة بشرم الشيخ

يفتتح الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت الدورة رقم ?? لاتحاد المهندسين العرب بشرم الشيخ لمناقشة المشروعات المقترحة لرفع الشأن الهندسى فى الوطن العربى والارتقاء بمستوى المهندسين العرب بما يتيح وضع حلول لعدد كبير من التحديات التى تواجهها الدول العربية.
>ويتضمن الاجتماع وضع آليات لمناقشة ودراسة المشروعات الكبرى التى لها تأثيرات تتعدى حدود الدولة المنشئة للمشروع لضمان عدم وقوع تأثيرات سلبية على باقة الدول المتشاطئة، والتى يأتى سد النهضة كأحد الأمثلة على تلك المشروعات.

أشاد "عبد المطلب" المجهودات الحالية التى تقوم بها لجنة إدارة النقابة ومسارعتها بالإعلان عن إطار زمنى لإجراء الانتخابات، مما نفى أى دعاوى تتذرع بأن النقابة سيتم وضعها تحت الحراسة.

وأوضح عبد المطلب أنه سيحضر هذا الاجتماع ممثلون لنقابات المهندسين فى ?? دولة عربية، مشيراً إلى أن جهود اللجنة الحالية لإدارة النقابة، نجحت فى التأكيد على إقامته بمصر، كما كان مقررا منذ عدة شهور، وهى جهود نجحت فى الوقوف أمام محاولات إحدى النقابات العربية التى أرادت نقل الاجتماع من بدعوى عدم شرعية اللجنة الحالية لإدارة النقابة.

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مصر 365

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