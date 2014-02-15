"اتحاد المدارس" يستنكر عدم بناء مدرسة شركة السكر الثانوية

استنكر عبد الله أشرف الصاوى أمين اتحاد طلاب مدارس مصر موقف شركة السكر والصناعات التكاملية لمطالب طلاب مدرسة شركة السكر الثانوية، حيث يعانى طلابها من مشاكل يومية ومستمرة منذ سنوات، موضحا أنهم يعانون من ظلم وتفرقة واضحة خاصة أن المدرسة لا يوجد بها سوى 6 فصول فقط.

وأضاف الصاوى فى بيان له أمس الجمعة، أن هذه المشاكل تؤثر بالسلب على العملية التعليمية ويجعلها غير كاملة، وشدد أن الطلاب يحلمون أن يكون لهم مبنى مستقل فى هذا المجمع الكبير الذى توجد به مساحة كبيرة فارغة، ولكن لا حياة لمن تنادى، مشيرا إلى أن حل كل هذه المشاكل فى يد هذه الشركة المالكة للأرض والتابعة لوزارة الاستثمار.

وأوضح أمين الاتحاد أن اللواء محمد فهمى رئيس هيئة الأبنية التعليمية فى لقاء سابق معه أن الأبنية لا تستطيع البناء على أرض ليست ملكها، مؤكدا أنه تم عرض المشكلة فى السابق على الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الذى لم يتأخر لحظة واحدة فى الاستجابة لنا، لافتا إلى أنه تحدث وقتها مع أسامة صالح وزير الاستثمار، الذى قام بدورة بمخاطبة رئيس الشركة، لكن رغم ذلك يوجد هناك تعنت وتجاهل غير عادى فالشركة لم تحترم مطالب الطلاب الذين أغلبهم من أبناء العاملين بالشركة.

وأضاف الصاوى أنه قام بإجراء مكالمة هاتفية مع المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة، وتحدث معه حول هذا الموضوع باستفاضة، وتبين أنه لا يعرف شيئا عن الخطابات من المرسلة من الوزارتين، وشدد الصاوى أن رئيس الشركة وعده بحل المشكلة، لكنه وبعد مرور أيام عديدة لم يحدث شىء وتجاهل رئيس مجلس الإدارة مطالب الطلاب، ويناشد أمين اتحاد الطلاب وزير الاستثمار بالاستجابة لمطالب وبناء المدرسة.