مظاهرة «إلكترونية» للمعارضة البحرينية تصل بان كي مون

قالت المعارضة البحرينية إنها نجحت في إيصال صوتها للعالم وللمجتمع الدولي من خلال «تظاهرة إلكترونية» نظمها أنصارها بالتزامن مع الذكرى الثالثة لإنطلاق الاحتجاجات في 14 فبراير 2011، قامت خلالها بمخاطبة مسؤولين دوليين، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة باني كي مون.

يأتي هذا فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الجمعة إنه يتابع عن كثب الوضع في البحرين، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تلقيه تقارير تفيد بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن الجمعة، مما أسفر عن إصابات بين المتظاهرين.

وقالت جمعية «الوفاق» المعارضة في بيان أصدرته ووصل وكالة «الأناضول» نسخة منه أنها نجحت في نقل ما قالت إنه «معاناة شعب البحرين والانتهاكات التي يتعرض لها وإيضاح مطالبه بالتحول الديمقراطي» من خلال «تظاهرة إلكترونية» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبينت أن التظاهرة الإلكترونية التي شاركت فيها القوى المعارضة والقوى الشبابية وناشطون جاءت تلبية لدعوة من الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان.

وقالت إن التظاهرة «تضمنت عشرات الآلاف من التغريدات والكتابات والصور والفيديوهات التي تؤكد على مطالب شعب البحرين وتبين الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني، إلى جانب المسيرات والفعاليات السلمية والتظاهرات الضخمة التي تبين مطالب الشعب الإنسانية».