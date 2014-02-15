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مجلس الأمن يدعو الخرطوم وجوبا إلى سرعة التوصل إلى حل بشأن ايبي

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مجلس الأمن يدعو الخرطوم وجوبا إلى سرعة التوصل إلى حل بشأن ايبي مجلس الأمن يدعو الخرطوم وجوبا إلى سرعة التوصل إلى حل بشأن ايبي

مجلس الأمن الدولي – أرشيفية

رحب مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية باستئناف المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع شمال، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس الأول الخميس.

ودعا مجلس الأمن – في بيان أصدره في وقت متأخر من الليلة الماضية – حكومة السودان والحركة الشعبية-قطاع شمال الي وقف الأعمال العدائية، والانخراط في محادثات مباشرة وبناءة دون شروط، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وفقا فقا لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2046 الصادر العام الماضي.

ورحب المجلس أيضا بتنامي العلاقات الإيجابية بين السودان وجنوب السودان “كما اتضح في الآونة الأخيرة من خلال الزيارة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير إلي جوبا في يناير الماضي ومباحثاته مع الرئيس سيلفا كير”.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني المتردي في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ودعوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من أعمال العنف ضد المدنيين، أو القيام بأي أعمال عشوائية، وبخاصة في المناطق المدنية، والتعجيل بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدة الإنسانية.

وأعرب بيان المجلس عن امتنان ممثلي الدول الأعضاء لجهود كل من رئيس جنوب افريقيا السابق السابق ثابو مبيكي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هايلي منقريوس في هذا الخصوص.

وأكد المجلس كذلك علي القلق البالغ إزاء الوضع المتفجر في منطقة أبيي، داعيا الخرطوم وجوبا إلى الإلتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، وتنفيذ الجوانب المعلقة من اتفاق عام2011 الخاصة بالترتيبات الأمنية والإدارية في منطقة ايبي.

وشدد مجلس الأمن الدولي علي ضرورة قيام الطرفين في الخرطوم وجوبا بإيجاد حل سريع بشأن ايبي،وإنشاء إدارة للمنطقة و دائرة شرطة خاصة بها.

وكان مجلس الأمن الدولي قد استمع اليوم الي احاطة قدمها وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام هيرفيه لادسو حول الوضع في السودان وجنوب السودان بموجب القرار 2046 “2012 “.

أ ش أ

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